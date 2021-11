Para estimular a cooperação entre os países para reduzir a velocidade do aquecimento global a menos de 2° C até o final do século, o Acordo de Paris prevê a regulação da compra e venda de créditos de excedentes de redução de emissões: o já famoso mercado de carbono. Trata-se de um mecanismo capaz de ajudar nações a encolher emissões de CO2 de forma mais rápida, enquanto outras ações de transição para fontes de energia mais limpa são implementadas.

Ficar de fora dessa lógica é, além de uma atitude de isolamento pouco civilizado, uma perda de oportunidade de crescimento econômico ambientalmente responsável. Reportagem na edição de fim de semana mostrou que empresários do agronegócio, da indústria e pesquisadores em Goiás aguardam o desfecho das discussões da COP26, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, para inserir o Estado no mercado de novas possibilidades.

A ampliação de tecnologias, sobretudo no campo, pode fazer do Brasil um parceiro atento às questões ambientais, que produz mais degradando menos.

Em que pese a retórica atabalhoada do governo federal sobre o tema, setores da economia brasileira agem felizmente em sentido contrário. As futuras gerações agradecem.