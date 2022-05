Transformada em uma grande avenida de Goiânia, o trecho urbano da BR-153 enfrenta grave colapso, especialmente nos horários de pico. São partes do dia em que a rodovia serve principalmente para deslocamentos internos entre os moradores da capital .

Nesse contexto estrategicamente torto, um viaduto sobre a BR assume relevância central. Ontem à tarde, o Viaduto Lauro Belchior, mais conhecido como “Viaduto da Enel”, foi inaugurado, depois de 32 meses de obra.

É de se comemorar, sobretudo os moradores do Setor Leste Universitário, que passam a ter mais uma travessia para o Jardim Novo Mundo e seu entorno.

Mas, no longo prazo, o trânsito tende a exigir soluções mais sofisticadas do que simplesmente abrir espaços aéreos para que uns carros passem sobre os outros. Obras de engenharia são apenas um dos pilares para melhorias no trânsito. Sozinhas, elas saturam em pouco tempo e só transferem os congestionamentos para outros locais. Por isso, é preciso retomar o mantra do transporte coletivo de qualidade, única forma de evitar o colapso das ruas, já abarrotadas de veículos individuais. A BR-153 em seu trecho urbano é um exemplo do que pode acontecer em grande parte da capital.