O estímulo ao uso do transporte coletivo deve estar no centro das atenções dos gestores públicos, sobretudo nas regiões metropolitanas.

E uma premissa já se impõe: os sistemas compartilhados são essenciais para a promoção da integração modal. Eles conferem flexibilidade e liberdade para que cada indivíduo possa combinar e utilizar os modais da maneira que melhor atenda suas necessidades.

A intermodalidade aumenta a acessibilidade, o conforto e a praticidade dos deslocamentos urbanos. Por exemplo, combinar a bicicleta com o transporte coletivo aumenta, em geral, cerca de três vezes os níveis de acessibilidade a um sistema de transporte, uma vez que uma pessoa de bicicleta consegue percorrer uma distância maior que um pedestre em um terço do tempo.

No entanto, a combinação só funciona através de uma informação precisa e confiável sobre sua viagem e uma infraestrutura urbana que facilite essa integração - exatamente o que falta aos ciclistas no terminal de Senador Canedo, conforme reportagem nessa edição.

Trocar de modal no meio do percurso não pode trazer insegurança ao usuário. É hora, pois, de garantir essa estrutura, como forma de estímulo ao uso inteligente do transporte coletivo.