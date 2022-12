A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prepara a relicitação do trecho da BR-153 hoje administrado pela Triunfo Concebra. Para tornar a concessão mais atrativa para as empresas, o trajeto será fatiado em três lotes. O processo mais adiantado é o da chamada Rota Sertaneja, que liga Goiânia a Uberaba, em Minas Gerais.

O contrato com a atual concessionária foi prorrogado até outubro de 2023, e a ANTT autorizou o reajuste das tarifas de pedágio até lá. A expectativa é que a entrega da rodovia ocorra entre o final de 2023 e o início de 2024.

Quando assumiu a gestão, em 2014, a Triunfo Concebra tinha, entre outras obrigações, o compromisso de construir o anel viário de Goiânia. Hoje, a BR-153, entre Aparecida de Goiânia e a capital, recebe 40 veículos por minuto.

Depois de muitas alterações, o projeto nunca saiu do papel. Nesses oito anos, a conservação da pista também deixou a desejar. Em 2020, a empresa devolveu a via com alegação de desequilíbrio financeiro.

A troca na concessão traz a expectativa de melhorias. O motorista não suporta pagar caro por um serviço que deixa a desejar. A nova licitação tem de ter amarras para garantir a requalificação desta artéria vital para Goiás e para o Brasil.