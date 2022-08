O rompimento do silêncio de mulheres vítimas de violência doméstica é o primeiro passo para a proteção estatal. Contudo, paira certa desconfiança a respeito da capacidade do poder público em de fato dar segurança às denunciantes. Situações recentes mostram que, a despeito do longo caminho ainda por ser trilhado, há avanços.

Em Valparaíso de Goiás, um homem foi preso em flagrante por descumprir medidas protetivas em favor da ex. Por quê?

A Polícia Civil agiu rapidamente quando a mulher foi a delegacia, registrar as ameaças enviadas doentiamente por email e SMS. Parece pouco, mas ouvir a mulher com atenção, sem menosprezar seu sofrimento psicológico, faz diferença: às vezes entre a vida e a morte.

Em Goiânia, em parceria entre Justiça, Ministério Público e Prefeitura, a Patrulha Mulher Mais Segura assiste 1,1 mil mulheres com medida protetiva na capital. Através da Guarda Civil Metropolitana, foram acompanhados 2,5 mil casos em quatro anos. A ferramenta permite que a mulher resguardada por medida protetiva acione, via GPS, equipes de segurança, caso o agressor desrespeite a ação judicial.

São todas ferramentas que, de alguma forma, sedimentam a confiança necessária para que as vítimas jamais se calem.