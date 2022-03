O Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) persiste em sua crise crônica, em prejuízo a milhares de usuários.

Servidores públicos municipais, que pagam pelo plano de saúde, enfrentam atendimento deficitário ou suspensão de serviços, como exames, cirurgias e tratamentos. Dezenas de unidades ainda estão com pagamento atrasado. O novo presidente do Instituto, Jeferson Leite, anunciou na edição de ontem que pretende cortar o número de prestadores de serviço, na tentativa de equilibrar gastos e receitas. Ele afirma que uma rede mais enxuta facilitará a realização de auditorias e a regularização de pagamentos. Enquanto isso, usuários são obrigados a perambular ou retardar o tratamento, com risco de complicações e agravamento de doenças.

Com longo histórico de crises, suspeitas de desvios, denúncias diversas, acúmulo de dívidas e desorganização administrativa, o Imas agoniza. A nova gestão promete uma reformulação completa, que começaria com a redução da rede de prestadores de serviço. Os servidores municipais aguardam ansiosos que a promessa seja cumprida. A saúde é um direito básico, cujo nivel de qualidade faz diferença entre a vida e a morte.