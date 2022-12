Duas reportagens exclusivas do POPULAR, publicadas nesta terça (27) e quarta (28), retratam a situação crítica por que passa a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), com risco de novo colapso nos serviços. A Comurg é uma empresa pública mista, contratada pela Prefeitura para coleta de lixo, limpeza urbana e manutenção de espaços públicos. Apesar da ampla gama de atuação, opera com um déficit mensal de R$ 6 milhões. Nesta semana, o Paço enviou pedido à Câmara Municipal para um aporte extra de R$ 30 milhões na companhia.

O Executivo argumenta que a operação decorre de um suposto excesso de arrecadação. Mas O POPULAR apurou que há receio de que as atividades sejam prejudicadas no início do ano, sem o recurso adicional – após publicação da reportagem, a Prefeitura desistiu da operação.

No segundo semestre deste ano, a prestação de serviços pela companhia foi afetada com paralisação dos caminhões terceirizados, por falta de pagamento. A situação se repete numa frequência embaraçosa.

Pela importância para Goiânia, a Comurg tem de ser blindada da instrumentalização política, denúncias e sucessivas más gestões, que não têm sido raras ao longo dos anos.