A temporada de chuvas torrenciais que se anuncia exige que as autoridades competentes estejam prontas para atender potenciais tragédias naturais em Goiás. A previsão é de que as tempestades se intensifiquem em dezembro e em janeiro.

Ao menos 14 cidades do Centro-Norte goiano são apontadas como mais vulneráveis. Outras 56 exigem atenção especial. Goiânia está fora do rol, mas o adensamento e a impermeabilização do solo favorecem as inundações que, a cada ano, são mais frequentes e perigosas.

No ano passado, 23 municípios foram especialmente castigados pelos temporais. Os prejuízos somam mais de R$ 64 milhões, mas tendem a estar subestimados.

Para este ano, a Defesa Civil montou sete postos para atender eventuais ocorrências com mais agilidade.

Em agosto, o governo estadual lançou programa para municípios do nordeste goiano. Na capital, a Prefeitura diz que tomou ações preventivas, como desentupimento de bueiros.

As medidas são bem-vindas, mas paliativas. Essencial é uma política de longo prazo que conjugue preservação ambiental, ocupação ordenada do espaço e desenvolvimento de uma cultura de prevenção.