Nesta semana, duas notícias separadas pela distância reforçam a urgência do debate sobre o custeio do transporte coletivo nos grandes centros urbanos. Ontem, a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, deflagrou debate sobre uma alternativa à tarifa zero nos transportes. Ganha corpo a ideia de dar um crédito mensal de US$ 100 (R$ 526) a cada morador, para ser usado na rede de metrô e de ônibus. O recurso garante a tarifa por 25 dias por mês. Detalhes sobre o modelo podem ser lidos na seção Bússola. Pois bem: por aqui, a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos volta a se reunir para discutir o formato do novo sistema de transporte coletivo.

Entre tantos temas, já se sobressai a ausência de consenso sobre o rateio do subsídio, capaz de impedir o reajuste da tarifa para R$ 7,05. Os valores teriam rateio entre Estado (41,2%), Goiânia (41,2%), Aparecida de Goiânia (9,4%) e Senador Canedo (8,2%) - essas duas últimas, porém, não concordam com modelo proposto. O mérito ainda será discutido, mas uma realidade já se impõe: ou se amadurece o debate sobre o financiamento do transporte coletivo nas cidades, ou o sistema como um todo tende a ruir, comprometendo a qualidade de vida de quem nelas vive.