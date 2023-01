O vergonhoso passado de escravidão deixa uma dívida histórica com os negros, que foram subjugados e tratados como animais. No entanto, no lugar de compensar esse débito impagável, o triste capítulo brasileiro deixou como herança a infâmia do racismo estrutural, que humilha, empobrece e mata os negros. Todas as estatísticas sobre violência policial, sobre desigualdade econômica e educacional , para citar apenas algumas, dão o retrato claro da profunda discriminação que persiste com força no País. Nesse contexto, a sanção da lei federal que aumentou a pena para o crime de injúria relacionada a cor, etnia ou procedência nacional é merecedora de aplausos. Sem dúvida, trata-se de um passo importante na política de combate ao racismo estrutural e institucional. Muito há que ser feito ainda, mas a criação do mecanismo legal já funciona como um alerta de que humilhar o outro não é simplesmente uma “brincadeira” - ao contrário, é coisa muito séria, é crime passível de reclusão de dois a cinco anos. Derrotar essa maldita herança depende de diferentes ações, de educação e redução da desigualdade, mas o recado dado é de que há vontade política de trilhar esse caminho. À sociedade, cabe cobrar medidas para uma sociedade mais justa.