O calendário de problemas insolúveis espalhados ao longo do ano marca para este período uma das questões mais preocupantes e ao mesmo tempo mais negligenciadas: as queimadas. Reportagem nesta edição mostra que aumentou em 85% o número de focos de fogo no Estado nos cinco primeiros meses de 2022.

É o ser humano se superando na capacidade de fazer o mal ao planeta.

A situação é ainda mais angustiante por ser início de junho, ou seja, o pior está por vir, pois o período maior de estiagem deve atingir o ápice por volta de setembro e outubro. Temos, portanto, quatro ou cinco meses de penúria climática pela frente. Imagine o mal que isso causa à saúde de homens e animais e à vegetação.

Assim como essa situação se repete anualmente, as soluções paliativas e as lamentações também são as mesmas, sem que providência maior seja tomada. São louváveis iniciativas como aceiros, queimas controladas e monitoramento por satélite, mas é fundamental atacar algo maior, como por exemplo o desmatamento, principalmente por

já ser provado que é possível manter áreas

de pastagens e de

plantações sem causar danos ao meio ambiente.

Mas para isso é preciso trabalho permanente de educação e fiscalização,

e não só quando o calendário chega

ao meio do ano.