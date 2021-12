O Brasil se inseriu no grupo minoritário de países que não aplicou mais verba na educação durante a pandemia para reduzir o impacto na aprendizagem e adaptar o sistema de ensino às necessidades surgidas no período. As informações constam do relatório Education at a Glance 2021, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Em 2018, antes da eclosão do vírus, o gasto público total com educação no Brasil representava 4% do PIB, o que não sofreu alteração em 2020 ou 2021. Mas não houve destinação de recursos extras para nenhum segmento do sistema de ensino durante a crise sanitária. Ao contrário da maioria dos países, que engordou o orçamento na área para, entre coisas, contratar mais professores ou construir mais salas de aula.

Pelo efeito que questões assim podem provocar

ao longo do tempo, convém observar as consequências da PEC aprovada ontem, que muda a distribuição de ICMS aos municípios goianos.

Em que pese a resistência dos municípios maiores, que tendem a perder repasses, a medida visa a reduzir as desigualdades regionais em educação, vinculado o cálculo às matrículas. Merece,

pois, ter seus resultados acompanhados pela sociedade.