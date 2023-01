Relembrar promessas feitas pelos políticos eleitos e acompanhar o que foi realizado são prerrogativas dos cidadãos, que escolheram seus representantes com base em suas propostas de governo. É com esta premissa que a edição de hoje rememora o que foi feito do programa Goiânia em Nova Ação, lançado em 2021, com a previsão de investir R$ 2 bilhões para implantação do projeto Cidade Inteligente.

A reportagem de Vandré Abreu revela, no entanto, que das 25 ações prometidas pelo menos 16 não foram sequer iniciadas e o programa foi esquecido, embora tenha sido anunciado como carro-chefe da administração municipal. Um ano após sua apresentação, a Prefeitura de Goiânia promete outro programa, o Goiânia Adiante, que propõe principalmente investimento em obras.

Cabe agora à população cobrar a execução dos projetos, fiscalizar prazos e investimentos, questionar prioridades e denunciar eventuais desvios de finalidades. Afinal, o dinheiro que será aplicado em tais ações saiu do bolso dos contribuintes, na forma de pagamento de impostos. Obras paralisadas ou que se arrastam indefinidamente se traduzem em transtornos e prejuízos, além de abrirem brecha para irregularidades.