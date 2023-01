As condições do Cais Vila Nova atingiram tamanha precariedade que provocaram interdição ética da unidade por um dia. A edição de ontem mostrou que 11 pontos de extrema gravidade foram listados pelo Conselho Regional de Medicina (Cremego) para justificar o veto ao trabalho de médicos no local. Entre eles, destacam-se questões como escala incompleta, inadequação da estrutura e até falta de lençóis nas macas. No interior do prédio, baldes são usados para conter as goteiras. Já na parte de fora, o mato cresce e o banco de concreto está aos pedaços. Apesar da dimensão dos problemas, o Cremego voltou atrás e liberou o atendimento dos médicos, depois de promessa da Prefeitura de corrigir as deficiências em até 30 dias. Embora dramática, a situação não é isolada. O POPULAR acompanha de perto a degradação da rede física de saúde. No Centro de Saúde da Família Leste Universitário, por exemplo, o teto ameaça despencar sobre a cabeça dos pacientes. Relatório da Câmara de Goiânia apontou 65 unidades com situação precária. A Secretaria Municipal de Saúde admite a gravidade do quadro e diz que um plantão de manutenções vai aliviar o problema. Cabe ao cidadão cobrar agilidade no cumprimento do compromisso.