O Brasil viveu no domingo um dos dias mais tristes de sua história. O desrespeito às instituições, evidenciado por atos terroristas na capital federal, mostrou que o País vive um momento grave e que precisa enfrentá-lo com firmeza e rigor. A quebradeira, a omissão policial, os ataques coordenados e patrocinados devem ser investigados a fundo e exemplarmente punidos para que jamais se repitam. Mais do que nunca, os poderes precisam se unir e fortalecer a democracia para reagir e restabelecer a ordem. O Brasil tem problemas suficientemente graves para tratar com urgência e não pode ficar à mercê de vândalos irresponsáveis. O prejuízo, muito além do material, é principalmente moral, uma afronta que não pode ser tolerada.

A população sofre com a falta de vacinas, com a defasagem educacional, com a fome, o desemprego, com a inflação. São desafios gigantescos, que poderiam estar sendo combatidos agora não fossem os atos criminosos, que drenam a energia de todos os poderes em busca da investigação, punição e retomada da tranquilidade. Que nenhum esforço seja poupado para a identificação dos responsáveis.