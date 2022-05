De acordo com cenários debatidos no Fórum Econômico Mundial, nos próximos quatro anos, 85 milhões de empregos no mundo, em empresas de médio e grande portes, serão fechados. Aí está incluído o Brasil. Em compensação, 97 milhões de novos postos de trabalho devem surgir, com a adoção de novas tecnologias. A organização estima que no mesmo período, 50% de todos os trabalhadores precisem passar por requalificação, e que mais de 95% das empresas brasileiras irão adotar tecnologias como inteligência artificial, criptografia entre outras.

Números do Mapa do Trabalho Industrial, focado entre este ano e 2025, observa que o setor industrial goiano voltará a repor os quadros perdidos ao logo da pandemia, para retomar os antigos patamares produtivos. Contudo, precisará qualificar 309 mil pessoas em três anos, das quais 63 mil em formação inicial. O fenômeno é objeto de reportagem nessa edição.

Resta posto que o desafio da retomada do emprego e da produção, central nesse momento, só será devidamente enfrentado pela união da iniciativa privada com o poder público para corrigir o vácuo de formação industrial.