Dados mais recentes do World Development Indicators (WDI), compilação de estatísticas internacionais do Banco Mundial, trouxeram um dado preocupante, sobretudo num País onde a moralidade foi sequestrada por discursos políticos carentes de honestidade intelectual. O número de brasileiros de 7 a 14 anos exercendo algum tipo de trabalho infantil pode ser cerca de sete vezes maior do que apontam as estatísticas oficiais. O estudo, inédito, mediu a subnotificação do trabalho na infância — problema que compromete tanto a fiscalização quanto a formulação de políticas públicas.

Pela pesquisa do WDI, 2,5% das crianças brasileiras nessa faixa trabalhavam em 2015, o equivalente a 738,6 mil pessoas. Contudo, os pesquisadores creem que esse porcentual poderia ser de 19,15%, ou 5.658 milhões de crianças. O desvio nada discreto se deve ao fato de que pesquisas coletadas pela Organização Internacional do Trabalho costumam seguir uma metodologia em que primeiro se pergunta aos adultos se os filhos trabalham. Vergonha ou medo de punição acabam provocando distorções. Tudo isso mostra a urgência de se promover debates mais alicerçados na realidade e menos nas próximas eleições.