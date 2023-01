Um dos primeiros atos do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), logo após receber a faixa, chama a atenção por suas esperadas consequências. No domingo mesmo, no dia da posse, Lula assinou a revogação de decretos que facilitaram o acesso a armas, passando a restringir o porte e limitar a venda de munições e armamentos. A iniciativa, afirma o presidente, tem como objetivo reduzir a violência e propagar a política de paz. Diferentes estudiosos do tema mostram que a disseminação de armas entre a população, longe de servir ao propósito de defesa, faz crescer o feminicídio, os acidentes fatais envolvendo crianças, os homicídios banais, o desvio de armas de uso restrito para o crime organizado. O incentivo ao armamento fez com que os civis no Brasil tivessem maior número de permissões para a posse do que os próprios policiais militares ou membros das Forças Armadas, revelou reportagem do jornal O Globo, de julho do ano passado. É impossível que isso não resulte em tragédias irreparáveis. A violência deve ser combatida com medidas de emprego e renda, de redução da desigualdade social e com punição nos limites da lei. A liberalidade no acesso a armas indica um caminho contrário.