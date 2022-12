A situação precária do Centro de Saúde da Família do Setor Leste Universitário é uma amostra lamentável do descaso geral com a saúde pública. Reportagem publicada na edição do fim de semana mostra que o teto do local ameaça desabar sobre pacientes e servidores. Nos dias de chuva, eles são obrigados a se refugiar no refeitório, na parte do prédio onde há laje no teto.

O mais grave é que o problema não é exclusivo da unidade. Relatório da Comissão de Saúde da Câmara de Goiânia aponta que 65 prédios apresentam condições físicas incompatíveis com a atividade de saúde, como paredes rachadas, infiltradas e mofadas, banheiros interditados, salas sem ventilação nem iluminação. Tudo isso acontece em um momento em que a capital goiana recebe o título de segunda cidade brasileira com mais casos de dengue, e em meio ao recrudescimento da pandemia de Covid, com aumento de ocorrências graves e internações.

Em outra reportagem publicada em novembro, O POPULAR mostrou também falta de medicamentos e insumos básicos na rede municipal, entre eles antibióticos e até analgésicos. Não há como ter tolerância em área tão fundamental para a população. Cobrar soluções urgentes para a saúde municipal é questão de cidadania.