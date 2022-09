As questões ambientais como orientadoras do desenvolvimento sofreram contágio do ambiente político. Um certo populismo digital tratou de suavizar, quando não negar, as mudanças climáticas aceleradas pela ação do homem, o que prejudica um debate tão necessário.

Se da parte da esfera pública o tema encontra percalços de ordem ideológica, o mesmo não se pode dizer do ambiente corporativo. Estudo do IBM Institute for Business Value aponta que a sustentabilidade alcançou o primeiro lugar entre os desafios de 51% dos CEOs globais. Ano passado, o tema apareceu em sexto lugar.

Entre os CEOs brasileiros, 48% classificam as ações de sustentabilidade como seu maior desafio nos próximos dois a três anos – um crescimento de 65%.

O que dá para deduzir desse número? Bem, as empresas começam a passar da fase de entendimento e planejamento para a ação. Agir, neste caso, significa implantar políticas, estratégias, métricas e tecnologias inteligentes que possibilitem planejar, agir e medir o retorno da sustentabilidade nos negócios.

Isso tudo tende a se refletir em vantagem competitiva para as empresas, embora a sociedade já tenha ganhos com a entrada dessa questão na agenda do poder econômico.