A desigualdade racial nos parlamentos é uma realidade matematicamente comprovada. Vejamos os deputados federais eleitos em 2018: mulheres negras ocupam 13 das 513 cadeiras, menos de 3% dos legisladores. O estudo “Desigualdade Racial nas Eleições Brasileiras”, conduzido por professores do Insper, mostra que candidatos brancos têm pelo menos o dobro de chance de serem eleitos deputado federal ou estadual na comparação com candidatos negros (pretos e pardos).

Foram 3.117 candidatos negros disputando uma vaga na Câmara em 2018. Com 124 eleitos, a taxa de sucesso foi de 3,98%. No caso dos brancos, houve 4.425 candidatos e 386 eleitos, com uma taxa de sucesso de 8,72%.

Reportagem nesta edição, assinada por Marcos Carreiro, revela uma realidade ainda mais desfavorável em Goiás.

Aqui, a chance de um negro se eleger é três vezes menor. Segundo análise das eleições de 2014 e 2018, houve 853 negros disputando uma vaga eletiva nas duas eleições, a taxa de sucesso desses candidatos foi de 2,69%. Já entre brancos, a taxa é de 9,96%.

Política é reflexo da realidade, mas também

é verdade que só através da política as mudanças são possíveis.