Algumas datas são marcadas no calendário para festa, outras, para a reflexão. O Dia da Consciência Negra, neste 20 de novembro, está no segundo grupo. Não que inexistam motivos para comemorar, como a ampliação do acesso ao ensino superior após as leis de cotas raciais. Mas há ainda um enorme caminho de reparação histórica a ser cumprido.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua revela, edição após edição, a resistência da desigualdade racial no Brasil. O último recorde racial de emprego e renda, com dados do primeiro semestre, indica que 64% dos desempregados no País são pretos ou pardos – a população que se declara assim é de 54%. Enquanto a taxa de desocupação entre as pessoas brancas é de 7%, entre as pretas é de 11%. Entre as pardas, de 10%. Quando a questão é renda, o abismo é ainda maior. Segundo o estudo Desigualdades por Cor e Raça, do IBGE, o rendimento médio domiciliar per capta dos brancos, em 2021, foi de R$ 1,8 mil. Entre os pretos, foi de R$ 965 e, entre os pardos, de R$ 945.

A diferença existe mesmo em qualificação e cargos equivalentes.

Nessa data, o Brasil tem a oportunidade de pensar no modelo de sociedade que quer construir: a que trabalha para dirimir desigualdades ou a que fecha os olhos para elas.