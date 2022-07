Há uma máxima em jornalismo segundo a qual, se alguém diz que está chovendo e outro alega que tem sol, é dever do repórter olhar pela janela. Nesses tempos de constrangimento orquestrado, porém, o delírio passou a fazer parte do debate, como se gozasse da mesma razoabilidade de uma informação concreta e cientificamente comprovada.

O meio ambiente é uma dessas questões que virou obra de narrativas distorcidas ao sabor de ideologias e interesses de poder, como se oxigênio e gás carbônico fossem variáveis de um embate entre direita e esquerda.

O problema nesse caso, como mostra a reportagem principal da edição de ontem, é que há cada vez menos vegetação nativa quando colocamos a cabeça na janela.

Só no ano passado, o Cerrado goiano perdeu o equivalente a 31 mil campos de futebol. Foi uma alta de 36% na comparação com 2020, segundo o Relatório Anual de Desmatamento no Brasil, do MapBiomas.

O que se faz com uma informação dessas? Podemos ignorar e encarar as consequências futuras. Mas negá-la seria uma forma nada honesta de participar de uma conversa vital para a nossa e as futuras gerações.