Em até 120 dias, a Enel do Brasil, braço da multinacional italiana, concluirá a transferência da Enel Distribuição Goiás para a Equatorial Participações e Investimentos S.A. Em 2016, quando adquiriu a Celg, havia a promessa de que o serviço sofresse uma melhora substancial, mas, se houve algum avanço, nunca foi o que Goiás esperava.

Em recente audiência na Assembleia Legislativa, executivos informaram que a empresa investiu R$ 5 bilhões desde que assumiu, valor que não resolveu as deficiências da ex-estatal.

Relatório de Administração da Enel Goiás aos acionistas mostra, por exemplo, que a duração de interrupção do fornecimento de energia aumentou de 16 para 18 horas no estado, de 2020 para 2021.

A Equatorial atua em seis estados. Seu desempenho no ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem boas e más notícias. A boa é que a operação do Pará é a 7ª melhor do Brasil. No Maranhão, é a 28ª – atrás, inclusive, da Enel Goiás, que ficou na 27ª posição.

A população goiana aguarda o fim de uma relação que não deixará saudades. E a Equatorial chega com a garantia de não caducidade do contrato por três anos e fiscalização de caráter orientativo por um ano. Mas o início de uma operação não a exime de cumprir compromissos.