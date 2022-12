Um dos pilares da boa administração, seja ela de um lar, de uma empresa ou de um país, é saber gastar e investir o dinheiro, uma vez que a verba é sempre regrada. Por isso a reportagem publicada na superedição de fim de semana chega a ser revoltante, pois mostra que há em todo o estado 484 obras paradas, cujos projetos receberam R$ 1,34 bilhão da União. Para cada valor investido pelo governo federal é imposta uma contrapartida de estado ou município.

Deste total, R$ 448,4 milhões já foram empregados em obras que não ficaram prontas, ou seja, estão se deteriorando devido à paralisação dos serviços. Importante ressaltar que a área de Educação é a que mais tem edificações paralisadas.

De acordo com dados do Tribunal de Contas da União (TCU), Goiás é o 3º estado com mais construções paradas em relação à quantidade de projetos contratados. Só perde nesse ranking para Tocantins e Pará.

Os motivos para esse cenário são vários, mas quase todos passam pela má administração pública. O relatório do TCU aponta falhas como dificuldade técnica do contratante e problemas na licitação. Nossos governantes precisam lembrar sempre que com dinheiro público não se brinca e que cada falha de comando causa prejuízos à população muitas vezes irreparáveis.