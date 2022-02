Um problema que parece questão do século passado segue atual. Mesmo num mundo tecnológico e que se diz avançado, não cuidamos do lixo que produzimos. Além de não se dar o tratamento adequado, o descarte irregular continua. Ou seja, o homem sequer consegue dar destinação correta para aquilo que foi responsável por gerar.

Exemplo dessa situação é o que ocorre na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, onde o acúmulo de material despejado clandestinamente ameaça a Área de Proteção Ambiental. Reportagem na última semana mostrou que o local acumula entulhos, carcaças de animais e veículos, pneus, objetos eletrônicos, entre outros.

Agentes da Defesa Civil de Aparecida flagraram caminhões, com placas de Brasília e Anápolis, lançando resíduos, o que demonstra não ser um fato isolado, tão pouco improvisado.

Nesse caso, a fiscalização conseguiu resultado, mas na maioria das vezes isso não ocorre. É evidente a gravidade do crime ambiental. Diversos bairros também foram citados como ponto onde a situação se repete.

É preciso reforçar a política ambiental, não só com vigilância eficiente, mas com orientação à população, com pontos de recolhimento e tratamento dos resíduos. Se trabalhado com eficiência, o lixo gera lucro, mas, ao ser jogado por aí, só causa prejuízo.