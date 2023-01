O déficit habitacional, de um lado, e o oportunismo criminoso, de outro, produzem enormes estragos nas ações de preservação ambiental. Reportagem nesta edição mostra a invasão de área de extrema relevância ecológica em Goiânia, o Morro do Mendanha, resultando em desmatamento, poluição, queimadas e lançamento de esgoto.

A Delegacia Estadual do Meio Ambiente indiciou ontem 14 pessoas por crimes ambientais, entre moradores e líderes religiosos. Ao ocuparem áreas como as encostas ou o topo do morro, elas contribuem para acelerada degradação do local, além de provocarem riscos para a própria vida. Os exemplos de tragédias resultantes de ocupação irregular em morros são fartos.

Fechar os olhos para essa realidade é ser omisso com a morte de animais, de árvores e de pessoas. Os prejuízos são generalizados e afetam toda a população, já que acabam contribuindo com mudanças no clima, com os alagamentos e com a degradação de nascentes.

Mesmo diante de todas essas ameaças largamente conhecidas, as invasões avançam em áreas ambientais, como os morros do Mendanha e da Serrinha, para citar apenas dois exemplos. As ações para coibir tais irregularidades não podem ser pontuais, mas exigem rigor e frequência.