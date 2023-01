Números do transporte coletivo, revelados em reportagem da edição de ontem, mostram que os passageiros estão voltando para a opção de deslocamento por ônibus.

Depois de uma queda consistente durante a pandemia de Covid-19, os dados de 2022 mostram alta de 25,74% na demanda de usuários em relação ao ano anterior.

Se por um lado a alta aponta para um cenário positivo, de retomada da economia e bons efeitos dos novos modelos de tarifa, por outro indica a volta ao transporte coletivo por incapacidade de arcar com os custos do combustível no veículo individual. Trocando em miúdos, seria dizer que os passageiros não tiveram outra alternativa que não encarar novamente a má qualidade das viagens de ônibus, por causa da queda no poder aquisitivo e alto preço da gasolina. Sem desconsiderar os importantes benefícios implantados no sistema, como a Meia Tarifa para distâncias curtas, em vigor em algumas cidades, é preciso admitir que muito ainda é preciso ser feito. O Fórum de Mobilidade relaciona algumas medidas essenciais para elevar a qualidade, como a conclusão dos corredores do BRT e Avenida T-7, além de investimentos em frota e terminais. Com esse conjunto de providências, caminha-se rumo a um transporte digno.