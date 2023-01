A liberdade de locomoção é tão fundamental que está garantida na Constituição Federal (artigo 5, inciso XV). Nos artigos 244 e 277, a Carta determina que, por meio de lei específica, os veículos do transporte coletivo devem atender as necessidades das pessoas com deficiência. O mesmo deve ocorrer em logradouros e edifícios de uso público.

Na Grande Goiânia, esses dispositivos constitucionais são repetidamente ignorados. Por todos os lados, deficientes físicos esbarram em calçadas desniveladas e esburacadas. Equipamentos públicos são, muitas vezes, hostis a esse público. No transporte coletivo, a situação não é diferente. Como O POPULAR mostrou nesta quarta (25), metade dos ônibus da linha que liga Goianira a Goiânia está com os elevadores, que permitem o embarque de cadeirantes, estragados.

Mesmo quando ele funciona, não há plataformas adequadas.

A Metrobus admite que há veículos não adaptados em sua frota.

De um lado, empresas negligentes. De outro, a leniência da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), que deveria fiscalizá-las com rigor. No meio de tudo, o usuário, que se vê sem acesso a um direito previsto até mesmo na Declaração dos Direitos Humanos.