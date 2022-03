Após dois anos de pandemia, Goiás anuncia que os municípios estão livres para desobrigar a utilização de máscaras também em ambientes fechados. Trata-se, sem dúvida, de um momento ansiosamente esperado - não pelo simples fato de ser possível dispensar a proteção, que já passou a fazer parte da rotina de muita gente - mas pelo que isso significa: redução sustentada de casos, a ponto de criar condições seguras para convivência.

Decisão tomada na quarta-feira (23), durante reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus, anunciou a flexibilização, mas alertou que ainda não é possível descartar definitivamente as máscaras. Grupos vulneráveis devem manter a utilização. Hábito cultivado pelos orientais, mesmo antes da pandemia, a máscara é um instrumento eficiente para evitar transmissão de qualquer doença por via respiratória.

Além disso, o comportamento do coronavírus e suas variantes ainda não é completamente conhecido pela ciência, tanto que países da Europa voltaram a registrar aumento de casos. Tudo isso sugere que a prudência deve prevalecer para que não tenhamos de viver mais os horrores da pandemia.