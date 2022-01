Alvo de ataque rasteiro desde que uma certa guerra ideológica se mostrou eleitoralmente eficiente, a escola se movimenta num ambiente onde tudo aquilo que não tem valor monetário fica em segundo plano. Pois um relatório do Banco Mundial, lançado em dezembro último, mostra que as perdas dos estudantes vai muito além da falta de socialização e das aulas presenciais.

O relatório The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery, quantificou a perda econômica dessa paralisação forçada. Crianças e jovens de todo o mundo tendem a perder US$ 17 trilhões em rendimentos ao longo da vida – cerca de 14% do PIB mundial atual – devido ao fechamento de escolas. Portanto, a retomada da educação com recuperação das perdas não é só um assunto de ordem intelectual. Haverá empobrecimento, se a questão não for encarada com seriedade.

Por razões cognitivas e sociais, portanto, acerta o Conselho Estadual de Educação de Goiás ao tratar como exceção, quase o último recurso, qualquer suspensão das aulas nessa altura da pandemia. É preciso equilibrar o respeito à biossegurança, que protege a todos, e o direito à formação plena dos jovens. São duas crises ora postas na balança.