A educação inclusiva parte do princípio fundamental de que toda criança tem direito à educação e oportunidade de atingir um nível adequado de aprendizagem. Aliás, com o perdão do jurisdiquês, a própria Constituição Federal determina no Art. 205 que a educação é direito de todos, e a Resolução do CNE/CEB nº 2/2001, a qual define as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, determina que as escolas do ensino regular devem matricular todos os alunos em suas classes comuns, com os apoios necessários.

Obviamente, da lei à realidade, os desafios se somam. Reportagem na edição de ontem revelou a dificuldade dos pais de alunos com deficiências cognitivas, que não possuem apoio adequado para o aprendizado nas escolas de Goiás. O problema vai desde a recusa dissimulada à falta de preparo na equipe pedagógica, na estrutura e materiais para receber as crianças e adolescentes.

Superar as barreiras e os desafios na inclusão escolar de alunos com deficiência exige esforço contínuo, estudo e trabalho de ordem multidisciplinar. Além disso, é preciso mudar crenças antigas e extinguir o preconceito.

O poder público tem papel central nesse processo.