O Censo Escolar de 2022 contabiliza 45,4 mil alunos que necessitam de educação especial em Goiás. É obrigação do Estado, da família e da comunidade escolar assegurar educação de qualidade a essas pessoas, conforme disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015.

Infelizmente, este direito tem sido negado a boa parte dessas crianças. Reportagem do POPULAR publicada nesta terça (14) conta histórias de famílias que vivem em municípios da Grande Goiânia, como Aparecida e Senador Canedo, e não conseguem deixar seus filhos nas escolas, porque faltam professores de apoio. A Defensoria Pública do Estado corrobora os relatos e afirma que a dificuldade se repete em redes municipais e na rede estadual de ensino.

A Prefeitura de Senador Canedo se omitiu diante dos pedidos de esclarecimento. A Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia admite a situação e diz que tem um processo seletivo em andamento para suprir o déficit. A previsão é de que os profissionais estejam nas salas de aula em março.

Além dos transtornos para as famílias, que têm a rotina prejudicada, há alunos que perderão, no mínimo, dois meses de aulas. O que não ocorreria se houvesse planejamento por parte dos gestores públicos.