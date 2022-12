Restando um mês para troca de governo, o Brasil está naquele momento em que a tinta da caneta de quem sai começa a secar, e quem entra negocia quanta tinta terá na caneta que usará. Neste período, os gargalos da gestão se evidenciam.

É o caso da vacinação contra a Covid-19. Ao mesmo tempo em que milhares de doses estão mais próximas da lata de lixo que dos braços dos brasileiros, muita gente que precisa se vacinar não consegue. O Tribunal de Contas da União (TCU) estima que 13 milhões de doses podem ser descartadas, por perderem a validade. A Secretaria da Saúde não sabe ainda quantas dessas em Goiás, mas, em outubro, o estado já havia perdido 215 mil unidades da Coronavac. Enquanto isso, a oferta de vacinas para crianças sofre do efeito vaga-lume: ora disponíveis, ora não. Em Goiânia, após apagão por falta de abastecimento por parte do Ministério da Saúde, a vacinação de crianças de 3 e 4 anos deve recomeçar nesta quinta, para a segunda dose. Para a primeira, não há data. A última remessa que chegou à Secretaria Municipal de Saúde da capital foi em 10 de outubro: míseras 4,5 mil doses. No apagar das luzes, o governo federal repete a falta de planejamento e a negligência que marcaram suas decisões desde o início da pandemia.