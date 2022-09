Goiás começa a enfrentar, neste mês de setembro, o auge da seca. Com municípios sem chuva há mais de 150 dias e índices de umidade que beiram os 10%, as queimadas se propagam em ritmo ameaçador, atingindo lavouras e vegetação nativa.

A situação se repete a cada ano, mas cada vez com intensidade mais preocupante, em estiagens mais prolongadas e com temperaturas recordes. Estudos científicos têm mostrado com clareza inquietante os impactos devastadores das mudanças climáticas, em prejuízo à qualidade de vida, ao abastecimento de água e à agricultura. Não há como relevar, nas eleições que se aproximam, assunto de tamanha importância, que será determinante para a sobrevivência nas próximas décadas. Cabe aos eleitores cobrar dos candidatos um posicionamento firme sobre o tema, em âmbito federal e estadual. Políticas públicas para a preservação do meio ambiente são urgentes para frear o agravamento da situação. Não há como adiar medidas que desacelerem o ritmo do desmatamento e garantam a preservação de mananciais, com investimentos em fiscalização, tecnologia e incentivo a práticas sustentáveis. O assunto é prioritário, na medida em que fará diferença entre a vida e a morte.