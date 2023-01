Políticos historicamente de ideologias opostas, o presidente Lula (PT) e o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciaram depois do primeiro encontro que estão agora do mesmo lado.

O “lado do Brasil”.

A reunião começou com o presidente afirmando que “a eleição ficou para trás”. O governador, por sua vez, disse que “Lula sabe fazer política”.

É o início salutar de uma parceria como o contexto republicano exige, cada um com seu jeito de ver o mundo, com suas posições conservadoras ou progressistas, mas com um só objetivo: melhorar a situação daqueles governados

por eles.

Goiás enumerou suas prioridades, com desejo de investimento na ordem de R$ 1,4 bilhão em projetos como construção de hospital oncológico na capital, BRT no entorno do DF e polo de fruticultura no nordeste do estado, entre outros.

O governador ressalta que estados e municípios precisam ter condições de sobrevivência financeira após a perda na arrecadação. O presidente diz que é possível acertar a questão. Bom sinal.

A leveza desse primeiro encontro não é garantia de que toda solicitação será atendida integralmente, mas mostra que o amadurecimento dos dois políticos permitirá negociações altivas, como tem de ser e o povo merece.