Reportagem nesta edição mostra qual será o Plano de Mobilidade que vem sendo preparado para Goiânia, e que deve ser apresentado ao prefeito Rogério Cruz em janeiro. Trata-se de um projeto elaborado por técnicos e que prevê o foco no transporte ativo, com prioridade para bicicletas e pedestres, sem descuidar do transporte coletivo.

O programa dá sinais animadores, com diretrizes mais humanizadas, que não se concentram no transporte individual motorizado, mas propõem soluções inovadoras. Entre elas, a transferência para o poder público municipal da responsabilidade por cuidar da estrutura para pedestres e ciclistas, como calçadas e ciclovias. Atualmente, cabe ao proprietário do imóvel a tarefa de manter o respectivo passeio conservado e dentro das normas de acessibilidade.

Não basta, no entanto, um belo documento recheado de boas intenções. A história mostra que a capital goiana tem graves entraves na questão da mobilidade e um freio permanente que impede avançar em modernização e qualidade. Propostas, ideias e promessas, quando apresentadas, não são levadas adiante e a população sofre os efeitos dessa inércia. Espera-se que o município se empenhe em superar tal histórico.