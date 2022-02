O jornalismo profissional tem sido alvo de repetidos ataques, o que é diferente de crítica.

Toda atividade humana é intrinsecamente sujeita a falhas e, portanto, deve se submeter ao juízo da sociedade onde se dá. Contudo, o que se viu de uns anos para cá foi a instalação de um império da simplificação, que se mostrou eleitoralmente eficiente, reduzindo qualquer debate a uma luta do bem contra o mal.

Se uma informação indigesta para quem está no poder vem à tona, automaticamente o mensageiro é qualificado de oposicionista, atraindo para si toda a ira de uma milícia digital consolidada com recursos ainda não abertamente explicados. Cidadãos de boa-fé, confundidos por esse turbilhão, acabam engrossando o coro que, a rigor, enfraquece a democracia e fortalece o inquilino do poder.

Em que pesem suas falhas, o jornalismo profissional se guia pela razão em busca da verdade possível. Isso implica eventualmente em desagradar quem está no poder. Nesta semana, reportagens do

POPULAR ajudaram a jogar luz sobre a dispensa de licitação em contratos da Prefeitura de Goiânia. É apenas um exemplo, entre tantos, de como o jornalismo profissional pode contribuir - a despeito da insatisfação daqueles que preferem a adesão à reflexão.