Novas notícias sobre a pandemia reforçam as evidências de arrefecimento da transmissão do novo coronavírus, bem como do agravamento de casos de Covid-19. Reportagem nesta edição revela o processo de desativação dos hospitais de campanha, começando pelo de Uruaçu, no Norte de Goiás. Trata-se de um momento cheio de simbolismo e de esperança. Conquistas como essa só foram possíveis graças à ciência, que não poupou esforços para conseguir, em tempo recorde, desenvolver vacinas seguras, que permitiram a redução do contágio, das internações e mortes. No entanto, nunca se deve esquecer que ainda é preciso prudência até que pelo menos 70% da população esteja completamente imunizada. Enquanto isso não acontece é fundamental manter as medidas de segurança, especialmente o uso de máscaras e o distanciamento, ao mesmo tempo que cabe ao poder público desenvolver estratégias para ampliar a vacinação. O POPULAR já mostrou que a maior parte dos não vacinados está na faixa etária de 20 a 29 anos. São jovens que não temem a morte, não acreditam nas vacinas ou adiaram a providência. É precisa informar e reforçar, portanto, que a vacina é um bem coletivo. O fim da pandemia depende de todos.