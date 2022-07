Muito se fala nela. Os razoáveis temem profundamente perdê-la. Mas democracia só se sustenta com entrega e participação. E nas eleições, expressão mais palpável, a presença se faz fundamental: seja votando, seja prestando serviço de forma abnegada à Justiça Eleitoral. Porque realizar votações universais no Brasil, um país continental reconhecido como a quarta maior democracia do mundo, é de um vigor logístico impressionante.

Uma força de trabalho que envolve milhares de juízas e juízes s, dezenas de milhares de servidores e milhões de colaboradores, com destaque para as mesárias e os mesários. São cidadãos anônimos que, a cada dois anos, doam tempo e trabalho para que o Brasil fortaleça o sistema democrático. E essa honra, de servir à democracia de um jeito ativo, está ao alcance de qualquer cidadão em situação regular perante o Tribunal Superior Eleitoral. Reportagem nessa edição mostra a importância de se prestar essa colaboração de forma espontânea. O mesário recebe auxílio- alimentação e é dispensado de seu trabalho pelo dobro de dias de convocação.

Mas, a rigor, a maior remuneração é participar da construção de uma nação livre. Considere, pois, esse caminho.