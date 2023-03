Goiânia tem cerca de 280 mil bicicletas, boa parte utilizada por pessoas no trajeto casa/trabalho. A capital goiana é a quarta do país com maior frota desse tipo de veículo, proporcionalmente: há uma bicicleta para cada cinco moradores.

O número, do Instituto de Pesquisa Multiplicidade, indica à administração pública a necessidade de um programa consistente de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

Mas Goiânia tem um histórico de relação mal resolvida com as ciclovias. O carro sempre se impôs. Onde hoje existe a Marginal Botafogo, por exemplo, havia uma pista para deslocamento por bicicleta há cerca de 40 anos.

A última gestão que realmente se debruçou sobre a questão foi a de Paulo Garcia (2010 - 2016). Desde então, não houve avanço, e não seria injusto afirmar, inclusive, que a cidade retrocedeu. Hoje, a capital goiana é a quarta com menor quilometragem de vias cicláveis do Brasil.

Mobilidade se tece como uma teia de aranha, que junta os pontos em uma conexão que trará os melhores resultados. Uma política pública efetiva precisa incluir a opção pela bicicleta em seu planejamento. Com rotas que se comuniquem, atendam às demandas locais e sejam integradas a outros modais, especialmente o transporte coletivo.