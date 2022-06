A administração pública no Brasil nem sempre é exemplo de boa governança. A cada dia surgem fatos que confirmam esse cenário. Reportagem publicada no fim de semana mostrou que tem cidade goiana com mais cargos de chefia do que de subordinados. Bem ao estilo do dito popular “muito cacique para pouco índio”.

Há município com 53% dos servidores em cargo de comando. Em outros, essa proporção supera a casa dos 30%. Pelo menos 66 prefeitos empregam mais de 20% dos funcionários em

cargos de chefes.

O Tribunal de Contas dos Municípios reconhece que esse é um problema a ser atacado na medida em que a qualidade do serviço melhora quando há mais servidores efetivos do que comissionados, principalmente em relação à continuidade das atividades. O desvio de função, que ocorre em vários casos mostrados na reportagem, também compromete o atendimento das demandas.

O antídoto para esse mal tem nome: concurso. Mas não são todos os administradores que estão dispostos a algum tipo de sacrifício para realizar esses certames, uma vez que, além de custos, os processos seletivos acabam fechando portas para acomodações políticas que tanto ajudam candidatos em eleições.