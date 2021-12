Reportagem na edição de ontem mostrou que o relatório do Plano Diretor de Goiânia que seria votado esta semana, e cuja tramitação foi adiada após decisão judicial, prevê expansão urbana de 30% por meio da outorga onerosa. O instrumento permite que uma área rural se transforme em urbana mediante pagamento e desde que atenda a critérios técnicos. O relatório ainda pode receber emendas e sofrer modificações, mas da forma como está significaria uma ampliação da área urbana dos atuais 444 km² para 579 km². A mudança, que parece meramente técnica, tem profundas consequências para a cidade, na medida em que leva moradores para áreas mais distantes do Centro e torna necessário estender os serviços de infraestrutura. Preocupa ainda a falta de transparência com relação à proposta, já que ainda não foi divulgado o mapa da possível expansão para que a população conheça a reconfiguração da capital. Urbanistas e outros especialistas defendem há muito a ideia de cidades compactas para oferecer maior qualidade de vida aos moradores, reduzir deslocamentos e custos. Discutir e debates os motivos de adotar um caminho em direção oposta é o mínimo que se espera.