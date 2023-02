Dados atualizados do Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) informam que 403 mil famílias vivem em extrema pobreza em Goiás. Ou seja: a renda é de menos de R$ 105 por mês para cada membro do núcleo familiar. São pessoas que, normalmente, não têm trabalho fixo, nem mesmo informal, e vivem de bicos ou doações. Parte não é alcançada pelos programas sociais nos três níveis de governo (municipal, estadual e federal). A esta multidão, se juntam mais 195 mil famílias em situação de pobreza, cuja renda per capta é de R$ 210 mensalmente.

Em comparação com 2018, houve um aumento de 30% na quantidade de pessoas em busca de algum tipo de auxílio por parte do poder público. Atualmente, há 1.290.768 inscritos no CadÚnico, no estado.

A corrida pelos benefícios sociais reflete o empobrecimento de faixa significativa da população. Conforme analistas, este grupo foi especialmente atingido pela crise econômica em decorrência da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado disse que o social será a prioridade do segundo mandato. Espera-se que a intenção se transforme, rapidamente, em ações que efetivamente ajudem aqueles que mais precisam.