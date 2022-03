A Campanha da Fraternidade é manifestação tipicamente brasileira. Ontem, quando do lançamento em Goiás, o novo arcebispo de Goiânia, d. João Justino, lembrou que o Brasil é o único país do mundo mobilizado nesse sentido no período quaresmal.

E o tema proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem em momento mais do que propício, na medida em que propõe uma reflexão sobre um dos setores mais castigados pela pandemia.

Com olhos voltados à educação, as igrejas católicas focam um dos pilares mais importantes da sociedade, seguindo Provérbios 31,26, “Fala com sabedoria, ensina com amor”.

De acordo com a introdução do texto-base, foi “a realidade de nossos dias que fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”.

Aqui, a educação é compreendida não apenas como um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas como um processo que envolve uma comunidade ampliada, onde agem família, Igreja, Estado e sociedade.

A aposta na formação humanitária oferece um oxigênio num mundo de tantas fricções.