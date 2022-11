Os corredores preferenciais para o transporte coletivo foram adotados em Goiânia, a partir de 2012, como um marco civilizatório para o trânsito da capital. Nada mais lógico que priorizar o coletivo diante do individual.

Contraditoriamente, um relatório do Mova-se Fórum de Mobilidade mostra que a velocidade média de deslocamento ficou estagnada desde então. Em 2012, um ônibus circulava a 12,2 quilômetros por hora pela manhã; à tarde, a 11,5 km/h. Em 2020, as médias foram de 11,52 km/h e 11,9 km/h, respectivamente.

Vários fatores ajudam a explicar a situação. Reportagem do POPULAR publicada ontem traz uma pista. Por dia, 220 motoristas são flagrados circulando irregularmente pelas faixas preferenciais de ônibus. Só no Corredor Universitário, são 143. Em 2015, eram 79 por dia nesta via. Mais carros invadindo os corredores causam menor fluidez para o transporte coletivo. Deslocamentos mais demorados tornam o serviço ainda menos atrativo. E forma-se o circulo vicioso.

A mudança passa pela fiscalização, mas também pela educação dos futuros e reeducação dos atuais motoristas. Já que, pelo que os números contam, nem mesmo a dor no bolso tem sido suficiente para conter os infratores.