Consolidado pela Lei 9.313/96, que garante o fornecimento gratuito da medicação necessária para o controle do HIV em soropositivos, o programa brasileiro de combate ao HIV/Aids foi, por muito tempo, referência mundial. Só em Goiás, 18 mil pessoas são beneficiadas.

Porém, conforme reportagem publicada nesta terça (27), esta importante política pública sofre um apagão que coloca pacientes em risco. Antirretrovirais básicos estão com baixo estoque. Mais cruel ainda é que também faltam compostos indicados para crianças, conforme entidades que atuam com pessoas que vivem com o HIV. A situação tem duas implicações: o fornecimento de medicamentos em menor quantidade, obrigando que o usuário volte mais vezes aos postos de dispensação; e a troca de esquemas mais simples por outros mais complexos – um retrocesso. Dessa forma, prejudica-se a adesão ao tratamento. Além de comprometer quem tem o vírus, a falta de remédios é uma porta aberta para novas infecções. A ciência comprovou que quem se trata corretamente não transmite o vírus, quebrando a teia de contágio.

Portanto, regularizar o fornecimento de antirretrovirais é mais que resgatar um motivo de orgulho para o País, é salvar vidas.