A percepção sentida por alguns privilegiados de que a maioria dos jovens goianos tem o sonho de ser médico, e também por isso pipocam faculdades de Medicina pelo Estado, cai parcialmente por terra com a reportagem publicada no fim de semana dando conta de que o número de médicos e enfermeiros em Goiás está abaixo da média nacional.

Esse déficit é sentido, principalmente, no atendimento primário, em especial na Saúde da Família, atribuição dos municípios.

A verdade é que, a exemplo do que ocorre em todo o País, jovens aqui formados preferem atuar nos grandes centros, onde salários são maiores, assim como as condições de trabalho e os recursos para atender melhor. É difícil encontrar quem prefira a atenção primária no interior.

Especialistas apontam medidas capazes de amenizar o problema. Seria fundamental, portanto que as autoridades se voltassem para iniciativas como transferência de maiores recursos para os municípios e incentivos para profissionais trabalharem nas pequenas cidades, criando vínculo com a comunidade local. A formação acadêmica também pode contribuir na estimulação da busca pelo interior. O que não pode é a população mais carente e distante continuar a sofrer sem atendimento adequado.