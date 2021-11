Reportagem nessa edição mostra o efeito prático de um país que, de tanto gastar energia em agendas vazias, desatende problemas concretos e com enorme repercussão social.

A fila da aposentadoria aumentou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) soma 12.283 goianos definidos pelo sistema em situação de pendência ou “em exigência”. Isso até quinta-feira (25).

Ok, as restrições sanitárias impostas pela pandemia contribuíram para o inchaço desse estoque. Porém, diante da vulnerabilidade que se instala com essa inércia, é razoável exigir tratamento de prioridade ao tema.

O INSS diz trabalhar com iniciativas, que incluem o aprimoramento de sistemas, o uso de tecnologia para fazer avaliações sociais de segurados de forma remota e a automatização da concessão de determinados benefícios, como pensão por morte.

A previsão para tudo isso ocorrer e o fim do ano, ou seja, pouco mais de 30 dias. Não custa lembrar que, em 2018, o ministro da Economia Paulo Guedes prometeu “zerar a fila do INSS ao contratar 2,5 mil servidores aposentados, um terço deles de militares. O fato dessa providência não ter surtido efeito mostra que o problema exige mais que promessas e prazos para ser resolvido.