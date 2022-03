Passou pelo Senado e vai agora para análise da Câmara dos Deputados o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação (SNE). A proposição se constitui numa das principais políticas educacionais do país, definindo com clareza os papéis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A simples implementação dessa articulação tende a ajudar a superar os desafios, como a evasão escolar e a garantia de acesso e aprendizagem.

Aliás, com a pandemia, a educação retrocedeu. Segundo o Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, feito pelo Unicef, em novembro de 2020 havia mais de 5 milhões de jovens sem acesso à escola. Desses, 41% tinham entre 6 e 10 anos de idade, etapas em que a escolarização estava praticamente universalizada, além de ser a fase em que ocorre a alfabetização.

Um dos pilares do SNE é a regulamentação do Custo Aluno Qualidade (CAQ). A unidade de medida mostrará o valor que o poder público precisa gastar por aluno para garantir um padrão mínimo de qualidade no ensino. O CAQ nacional e os estaduais devem guiar investimentos em estrutura física, tecnologia, funcionários, na carreira de professores e em programas de material escolar, transporte e alimentação.

A educação pode, enfim, sair do escuro.